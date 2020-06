Anzio, Presicce-Guercio (Lega) a sostegno del sindaco Candido De Angelis - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“In un momento delicato della vita politica della Città di Anzio la Lega esprime pieno sostegno all’azione Amministrativa del Sindaco. In coerenza e in piena assunzione di responsabilità di governo la Lega continuerà il suo percorso con l’Amministrazione e con i suoi Alleati che in questi anni hanno dimostrato il pieno rispetto del programma con interventi su scuole, strade, fogne, acqua, metano e con l’assistenza alle fasce deboli della popolazione. da ultimo ha affrontato egregiamente l’emergenza Covid- 19. La nostra storia è manifestazione chiara ed inequivoca di solidità, profonda concretezza e compattezza”. Così in una nota stampa la coordinatrice della lega di Anzio Annalisa Guercio e il capogruppo consiliare Vito Presicce.