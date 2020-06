Anzio e Nettuno guarite dal Covid-19: Zero casi positivi nelle Città del Litorale - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ad Anzio e Nettuno zero casi positivi Covid-19. È questo l’aggiornamento di ieri martedì 16 giugno.

Il Sindaco, Candido De Angelis: ”Si registra la guarigione degli ultimi tre cittadini positivi al coronavirus. Al momento, in base alle comunicazioni dell’Asl Roma 6, non ci sono casi positivi al Covid-19 nella Città di Anzio.” Stesso andamento per la Città di Nettuno dove l’ultimo cittadino ricoverato a causa del Coronavirus è stato dichiarato guarito. Questo è quanto emerge dall’aggiornamento giornaliero della Asl Roma 6. Attualmente non sono presenti casi positivi riferibili al territorio. In tutto le guarigioni dall’inizio della pandemia sono cinquantadue.