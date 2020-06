Riceviamo e Pubblichiamo: Discarica a cielo aperto a Lavinio - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Buongiorno spettabile redazione spero possiate sensibilizzare chi vi legge su un problema che personalmente trovo sempre più insopportabile e che mi sta facendo perdere la voglia di tornare ad Anzio. Le foto che vedete sono della passeggiata delle sirene a Lavinio.. Un’immensa discarica a cielo aperto fronte mare dove il comune si limita a vuotare quei quattro secchietti della differenziata bendandosi gli occhi per il resto. Nel frattempo noi viviamo circondati dalla spazzatura dei numerosi incivili che hanno sommerso con il loro pattume anche i bidoncini della differenziata.La situazione è particolarmente grave vicino agli stabilimenti. Dal 02 giugno non viene effettuata pulizia di bonifica. Ho inviato pec e mail agli uffici preposti ma nulla. Credo di essere in buona compagnia viste le foto che ho visto fare ieri al pattume. Può essere che non si possa fare una capillare attività di educazione civica al decoro urbano e al contempo mettere più secchi in giro dove la gente possa gettare cartacce ma anche le feci dei cani?

Se potrete pubblicarmi vi ringrazio. Non so più a chi rivolgermi se non alla procura della repubblica a questo punto.”

S.M. Turista schifata