Raccolta differenziata sul territorio comunale di Anzio - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Raccolta differenziata sul territorio comunale di Anzio. L’Assessore Ranucci: “L’Ordinanza prevede esclusivamente l’utilizzo dei sacchi trasparenti. Stop ai sacchi neri per evitare sanzioni”

“Nella raccolta porta a porta dei rifiuti ed in quella del verde e delle potature è previsto, esclusivamente, l’utilizzo dei sacchi trasparenti. E’ fatto divieto, infatti, dall’Ordinanza Sindacale, di deporre qualsiasi tipo di rifiuto in sacchi neri o comunque non trasparenti. Per evitare sanzioni invito la cittadinanza tutta al rigoroso rispetto dell’Ordinanza”.

Lo comunica l’Assessore alle politiche ambientali e sanitarie del Comune di Anzio, Giuseppe Ranucci, impegnato nel miglioramento della raccolta differenziata e nel progetto sperimentale della raccolta porta a porta degli sfalci e delle potature.