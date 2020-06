Anzio, si avvicina la riapertura del Punto Nascite: espletato il concorso per i pediatri - L'Eco Del Litorale | Notizie online

L’Asl Roma 6 ha fatto ripartire il concorso per l’assunzione di 4 pediatri. Una buona notizia vista la carenza di queste figure professionali che ha decretato insieme all’emergenza Covd-19, la chiusura dei reparti di Ostetricia e Ginecologia degli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno il 19 marzo. L’espletamento del concorso pubblico con deliberazione del Direttore Generale della ASL ROMA 6 n. 950 del 15.10.2019, sarà espletato dal prossimo 20 luglio. In questi mesi del lockdown tante mamme hanno protestato per la chiusura del punto nascite, ma grazie all’assunzione di nuovi pediatri sarà possibile riaprire il punto nascita del Litorale che fa capo a 120mila utenti. Finalmente una buona notizia che i cittadini attendevano da mesi e per la quale lo scorso 24 maggio si sono riuniti davanti il presidio ospedaliero in un flashmob per sollecitare la riapertura.