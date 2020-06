Anzio, i consiglieri di Fratelli d’Italia pronti ad accettare la sfida a fianco del Sindaco - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Lettera aperta

In questi giorni si susseguono polemiche sterili tra i vari gruppi consiliari del comune di Anzio, che nulla hanno a che vedere con la contingenza e le problematiche attuali che stanno incontrando i cittadini e le categorie. Questa maggioranza deve continuare il buon lavoro intrapreso dal momento del suo insediamento: ascolto, confronto e scelte coraggiose per far ripartire l’economia locale. Fratelli d’Italia ha svolto insieme agli altri partiti di centrodestra un ruolo fondamentale e importante per conquistare il Governo della città, e perciò chiede agli alleati di poter ritrovare l’entusiasmo e la forza che ci hanno portato a vincere direttamente al primo turno la competizione elettorale del 2018. Per questo motivo rivolgiamo un accorato appello ai consiglieri di maggioranza per ritornare a quello spirito, che ci ha permesso di vincere le elezioni e che sicuramente ci aiuterà a superare questo momento difficile, che sta attraversando il nostro Paese, la nostra regione e i territori a seguito dell’emergenza covid. Noi siamo pronti, insieme al nostro Sindaco, ad accettare questa sfida. Ci auguriamo che altrettanto lo siano gli alleati e le altre forze politiche che insieme a noi governano il comune di Anzio.

I consiglieri comunali De Angelis Federica, Gatti Davide e l’assessore Fontana Velia, eletti in Fratelli d’Italia.