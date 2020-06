Anzio, breve presentazione prima della visione “ I piedi parlanti” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il progetto con il Museo Civico Archeologico di Anzio ci ha offerto già ad inizio a.s. diverse esperienze vissute a pieno dai bambini (vedi eventi a.s.2019-2020 “Mostra Internazionale Contemporanea, La giornata delle famiglie con il laboratorio “La strada romana”, “Appendi un sogno2”). Poi la pandemia ha interrotto l’ultima attività programmata e la possibilità di esperire con i sensi, elaborare insieme e condividere emozioni in presenza. La DAD sembrava escludere la possibilità di tutto ciò. Eppure cambiando punto di vista, mezzi, strumenti, tempi e luoghi (propri della DAD) si è riusciti a realizzare anche a distanza un’attività di laboratorio significativa per tutte le parti coinvolte: scuola, museo e famiglia. Il lavoro svolto in condivisione di intenti può essere a nostro parere replicabile come una buona pratica didattica. Ringraziamenti vanno a Giusi Canzoneri, nostra geniale counselor, alle mie assertive colleghe, ai genitori che ci dànno sempre fiducia e ai meravigliosi alunni della 3 C che ci seguono sempre con tanto impegno. Carmela Cammisa

padlet Cammisa progetto PSICOARCHEOLOGIA

https://it.padlet.com/cammisacapovolta/n74zwenzpe4awpqz