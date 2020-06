Fabio Rosati vice presidente del Movimento EcoItaliaSolidale - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale prosegue ad ampliare la propria rappresentanza in ambito nazionale ed oggi è stato nominato Fabio Rosati Vice Presidente Nazionale. Fabio Rosati è stato fra i principali fondatori del Movimento nel 2011, partecipando come relatore alla conferenza di Palazzo Valentini a Roma, ed ha rivestito per anni il ruolo di Direttore Generale di Ecoitaliasolidale per poi sospendere tale incarico a causa di sopraggiunti impegni di lavoro. Oggi nel rientrare a pieno titolo nell’Associazione viene chiamato a rivestire il ruolo di Vice Presidente Nazionale. Rosati è esperto e consulente di formazione direzionale e di sviluppo ed evoluzione della mobilità sostenibile per aziende ed istituzioni

locali, regionali e nazionali, esperto in progettazione e gestione dei

piani per la mobilità, inclusi bike sharing e car sharing, ed in tema di trasporto pubblico nelle grandi città. Attualmente è anche Presidente del Centro Studi sulla mobilità e redattore ed editorialista di numerose prestigiose testate giornalistiche e scientifiche con articoli e servizi sul tema dello sviluppo sostenibile e della mobilità. Esprimo a nome di tutto il Movimento –ha dichiarato il Presidente

Nazionale, Piergiorgio Benvenuti- gli auguri di buon lavoro a Fabio Rosati certo che, come nel passato, saprà dare un contributo di

competenza e di passione per Ecoitaliasolidale.