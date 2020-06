TROPS - Sport, Resilienza e Ripartenza - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ed eccoci alla seconda puntata di TROPS in cui, partendo dallo stallo, dalla resilienza con cui abbiamo affrontato il confinamento in casa per la pandemia COVID, facciamo il punto sullo stato dell’arte sul versante legislativo e organizzativo in un momento in cui il rapporto tra sport e salute sembra divenuto cruciale. Questo è il momento di sdoganare sport e attività motoria e dare mano ad una concreta riforma, che coinvolga il mondo della scuola, della salute e del welfare, con la massima attenzione alle migliaia di laureati in scienze motorie pronti ad entrare in funzione.

Contenuto non disponibile

Consenti i cookie cliccando su "Accetta" nel banner"