NETTUNO: DONAZIONE DI 10.000 EURO DALLA FAMIGLIA SPAZIANI PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS - L'Eco Del Litorale | Notizie online

DONAZIONE DI 10.000 EURO DALLA FAMIGLIA SPAZIANI PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS “UN GRANDE GESTO DI CUORE A SOSTEGNO DEI NETTUNESI IN DIFFICOLTÀ”

Il grande cuore dei nettunesi in favore dei nettunesi in difficoltà. Tra i primi aiuti pervenuti attraverso il contocorrente dedicato alle donazioni per l’emergenza Coronavirus è stata effettuata una donazione di 10.000 euro da parte della famiglia Spaziani. Un’enorme dimostrazione di attaccamento alla comunità che ha permesso all’Amministrazione di far fronte ad un’emergenza sociale senza precedenti, aiutando concretamente tante famiglie di Nettuno.

“Il ringraziamento è d’obbligo – le parole del Sindaco Alessandro Coppola che ha ricevuto in Comune la famiglia Spaziani – un grande gesto di di amore e di solidarietà verso chi aveva bisogno. Questa donazione è stata utilizzata per aiutare i nostri concittadini in un momento delicato e di profonda emergenza e ci ha permesso di fornire aiuti concreti a chi durante l’emergenza Covid non riusciva nemmeno ad acquistare beni di prima necessità. Gesti come questo riempiono il cuore e ci rendono ancora più orgogliosi della nostra Nettuno ”.

Città di Nettuno