L'American Battle Monuments Commission riapre i propri cimiteri in Italia - L'Eco Del Litorale | Notizie online

The American Battle Monuments Commission to reopen cemeteries located in Italy

L’American Battle Monuments Commission riapre i propri cimiteri in Italia

ARLINGTON, Va. (June 12, 2020) — The American Battle Monuments Commission is pleased to announce that all ABMC sites in Italy will reopen on June 15, 2020, with new visitation and health and safety restrictions per host-nation authority guidance.

ARLINGTON, Virginia (12 giugno, 2020) – L’American Battle Monuments Commission è lieta di annunciare che tutti i siti ABMC in Italia riapriranno il 15 di giugno 2020, con delle nuove restrizioni per le visite, per quanto riguarda salute e sicurezza, in ottemperanza alle direttive del paese ospitante.

All cemeteries and associated monuments listed below will open in June 2020:

Florence American Cemetery – June 2, 2020

Sicily-Rome American Cemetery – June 15, 2020

Tutti i cimiteri qui di seguito apriranno:

Florence American Cemetery – 2 giugno 2020

Sicily-Rome American Cemetery – 15 giugno 2020

Next-of-kin, and family members of the fallen, as well as WWII Veterans, should contact the cemetery ahead of their visit at all ABMC locations.

I familiari dei caduti e i veterani della Seconda Guerra Mondiale sono invitati a contattare il personale del cimitero prima della loro visita ad ogni sito ABMC.

Depending on the site, visitors will have access to portions of the cemetery with a designated route to allow for social distancing. However, at this time all visitor centers, chapels, visitor buildings, and public restrooms will remain closed to the public for safety and security reasons. Guided tours are also not being offered at this time. Ceremonies and other gatherings within the grounds of the cemeteries are also not permitted. Additional information will be provided by cemetery staff upon arrival.

In base al sito, sarà possibile accedere ad alcune zone del cimitero, seguendo itinerari prestabiliti che permetteranno il distanziamento sociale. Tuttavia, al momento tutti i Centro Visitatori, le Cappelle, gli edifici, le strutture di ricevimento e i bagni rimarranno chiusi al pubblico per motivi di sicurezza. Inoltre, non saranno offerti tour guidati. Le cerimonie e le altre occasioni di raccoglimento non saranno consentiti. Il personale del cimitero presente sul posto potrà fornire informazioni all’arrivo dei visitatori.

The safety and security of ABMC employees and visitors remains a priority. Social distancing, prescribed visitation paths and blocked areas will remain applicable at all ABMC sites until unnecessary. Wearing a mask when visiting is also strongly recommended, as well as forgoing a visit while feeling unwell.

La sicurezza dei dipendenti e dei visitatori ABMC rimane una priorità. Il distanziamento sociale, i percorsi di visita prestabiliti e le aree interdette al transito rimarranno in vigore sino a quando ce ne sarà necessità. Vi consigliamo vivamente di indossare una mascherina durante la vostra visita e inoltre vi chiediamo di rimandare la visita in caso di malattia.

Based on U.S. and host-nation authorities, other ABMC sites will continue to open over time. For more information about ABMC reopening, please monitor ABMC.gov and its social media platforms.

In accordo con le autorità statunitensi e del paese ospitante, altri siti ABMC riapriranno in futuro. Per maggiori informazioni riguardo le aperture dei siti ABMC vi invitiamo a consultare il nostro sito internet www.abmc.gov e i nostri canali Social.