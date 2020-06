DONNE, BONAFONI (LISTA ZINGARETTI): CON IL BONUS VACANZE, SIAMO SEMPRE AL FIANCO DELLE DONNE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Approvate le Linee Guida per il contributo “Bonus Vacanza” destinato alle donne che hanno subito violenza sole o con figli minori e che sono ospiti nelle Case Rifugio della Rete della Regione.

La Regione Lazio, con questo atto, risponde alla necessità di dare alle donne e ai loro figli un sollievo con momenti di svago e vacanza dopo mesi passati in isolamento, per aiutarle e tutelarle dopo momenti ed esperienze di vissuti negativi e di paure.

In questo modo, la Regione rimane vicina alle tante donne che con forza e coraggio stanno intraprendendo un percorso di uscita dalla violenza e per concedere loro la possibilità di passare un’estate lontane da crudeltà e abusi.

Il contributo a fondo perduto prevede un importo massimo del bonus vacanza pari a 1000 euro per ogni donna sola e 500 euro per ogni minore a carico. Le operatrici, quando risulterà necessario, potranno anche accompagnare le donne o il nucleo familiare in vacanza, continuando insieme a loro il percorso di uscita dalla violenza.

Un impegno portato avanti grazie al lavoro dell’Assessora Giovanna Pugliese, e che concederà alle donne e ai loro bambini di godere di un momento di respiro, necessario quanto mai ora, a fronte dell’ennesima sfida superata”.

Così in una nota la consigliera del Lazio Marta Bonafoni, Capogruppo della Lista Civica Zingaretti.