Sono ripresi i “Cammini Benessere” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

L’associazione Cara Energy comunica che, nel rispetto delle attuali normative vigenti, sono ripresi i “Cammini Benessere”.

La maggior parte di noi è a conoscenza del fatto che praticare attività fisica è una delle migliori abitudini per mantenersi in salute e apportare benefici al corpo e alla mente.

Il nostro corpo è fatto per muoversi e non facendolo perde in efficienza.

Il movimento è un grande alleato per la prevenzione e il mantenimento della salute, migliorando la forza, il trofismo muscolare, la flessibilità, la coordinazione e l’equilibrio; stimola la creatività, la percezione della propria funzionalità, aumentando il buon umore e riducendo lo stress.

Essere a contatto con la natura, fa percepire pure la parte più profonda di noi stessi ed affina le capacità senso-percettive.

I “Cammini Benessere” sono utili e adatti a tutti, ci fanno scoprire straordinarie bellezze di località incontaminate e favoriscono la distensione psicofisica, attraverso semplici pratiche Yoga, esercizi per migliorare la capacità respiratoria, bagni in mare e attività rilassanti e coinvolgenti i 5 sensi.

Questo è il calendario delle prossime escursioni:

14 Giugno Sabaudia (LT) Lago di Paola 21 Giugno Torre Astura – Nettuno (RM) Passeggiata in pineta e bagno al mare

28 Giugno Lago di Fogliano (LT) e bagno al mare​​​​ 05 Luglio Anzio visita alle più belle Ville, parco del Volsco, grotte di Nerone 12 Luglio Tor Caldara e bagno al mare

17/24 e 24/31 agosto Vacanza in Umbria Abbazia dei Santi Felice e Mauro. ​ In via di definizione: Igiardini di Ninfa, Sermoneta, Ponza, Ventotene.

Per informazioni e programmi dettagliati :

Associazione Cara Energy tel. 3296170865- emal: associazionecaraenergy@gmail.com