POSTE ITALIANE: A CIVITAVECCHIA IL PRIMO “PUNTO POSTE DA TE” L’UFFICIO POSTALE A PORTATA DI MANO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

È stato installato, in via sperimentale,presso l’impianto Enel di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia, il primo locker “Punto Poste Da Te”, il servizio innovativo e interamente digitale di Poste Italiane che permette di gestire le spedizioni e i pagamenti comodamente da casa o dall’ufficio, a qualsiasi ora e tutti i giorni della settimana. Un ufficio postale a portata di mano che può essere installato, su richiesta,all’interno di spazi chiusi e coperti come gli androni dei condomini e le reception delle aziende e della Pubblica Amministrazione, e che consente di spedire e ricevere i pacchi, ritirare la corrispondenza a firma (ad esempio, le raccomandate), pagare i bollettini postali e ricaricare le carte prepagate Postepay e le carte telefoniche.

In questa prima fase di sperimentazione, il “Punto Poste Da Te”permette di svolgere le operazioni in totale autonomia e velocità, facilitando così il rispetto delle norme di distanziamento interpersonale in vigore in questo periodo di emergenza sanitaria.

Il nuovo locker, semplice e sicuro, ha vinto il premio all’innovazione “Eletto prodotto dell’anno 2020” basato esclusivamente sul voto dei consumatori e rappresenta un ulteriore passo in avanti nel processo di digitalizzazione poichéè gestibile completamente attraverso l’APP Ufficio Postale. Infatti, una volta ricevuta, ad esempio, la notifica che avvisa dell’arrivo della spedizione, basterà recarsi al “Punto Poste Da Te” e avvicinare il QR Code al lettore ottico del locker. La cella assegnata alla spedizione si aprirà automaticamente.

I nuovi “Punto Poste Da Te” vanno ad integrare la più grande e capillare rete di distribuzione d’Italia formata da circa 27 mila portalettere, oltre 1.800 centri di distribuzione, 353 locker e oltre 7.000 punti di ritiro tra tabaccherie, bar, cartolerie, edicole e negozi. Numeri che permettono a Poste Italiane di far fronte ai nuovi bisogni degli italiani e all’incremento delle richieste di consegne che derivano soprattutto dalla spinta degli acquisti e-commerce. Nel primo trimestre di quest’anno, in tutta Italia,sono stati recapitati 38 milioni di pacchi, con un incremento di circa il 10% sullo stesso trimestre dello scorso anno, derivanteprincipalmente dal +26% del comparto e-commerce.

“Punto Poste Da Te” è inoltre coerente con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa, rispettati dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese. Installare questo locker digitale all’interno del proprio condominio o della propria azienda contribuisce infatti a migliorare la sostenibilità ambientale con la concentrazione delle spedizioni in un unico punto e con la conseguente riduzione delle emissioni di CO2.

