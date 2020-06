Stando almeno alle carte ed ai passaggi ufficiali, piuttosto che ai rumors, una cosa è certa: lo sport imbrigliato dal COVID ha segnato e continua a segnare il passo, ma la forzata pausa di riflessione potrebbe consentirne il cambiamento. Cambiamento? Sì, con l’avvio pratico di quel processo di adeguamento, che qualcuno intende come “riforma” ed altri sottintendono come messa in opera del nuovo orientamento generato con il cambio del cartello in ditta per CONI Servizi, divenuto Sport e Salute e con la Legge Delega lasciata sul tavolo da Giorgetti ad agosto dello scorso anno, cui occorrono di supporto i decreti attuativi. In questa fase, la stragrande maggioranza degli addetti ha operato in smart working, ma tra una decina di giorni torneranno negli uffici e sarà fondamentale la chiarezza e la concretezza delle direttive, posto che il rischio che si corre è quello di aggiungere la pausa vacanze estive a quella virale. Non mi appassiona il tema agitato delle competenze sul personale, ma al contrario ritengo che non si possa scherzare sulla missione sociale dello sport in tutte le sue declinazioni, posto che la gente ha ormai capito che la soluzione è comunque quella del fai da te. Sappiamo che l’associazionismo di base, quello di profilo etico, quello di prossimità territoriale, non aspettano altro che un minimo segnale di apprezzamento, di una pacca sulla spalla, come quella anticipata dai bonus. Ma attenzione, questa è o potrebbe essere l’occasione storica per stabilire in modo inequivocabile chi fa chi e che cosa per la promozione socioeducativa, la pratica di base, motoria senza distinguo di età, sesso, censo, abilità e orientata con libera scelta per discipline e tipologia dell’impegno, vale a dire amatoriale o di alto livello, sino al professionismo, allo spettacolo ed al business. Le sinergie e le implicanze sono molteplici, come le complicanze, per una materia soggettivamente opinabile, ma che in realtà è d’importanza civile prioritaria. Aver confinato per decenni l’argomento sport, averlo caricato sulle spalle di tanti volontari e affidato alla responsabilità autoreferenziale di un mondo virtuoso, che non trova riferimento nella Carta Costituzionale, ma che diversamente ha largamente supplito alle carenze statuali, salvo rapportarsi con la volubilità della politica, pone senza appello l’esigenza di una svolta, che renda certo il ruolo del CONI, delle Federazioni e dell’Associazionismo Sportivo, come quello della società civile nelle sue mirate accezioni, sino al Governo con il Ministero dello Sport. Ed è proprio per questo, che va chiarito ogni residuo dubbio, tra quello che esprimeva la vetusta Legge del 16 febbraio 1942 N. 426 – COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (C.O.N.I.) con i successivi aggiornamenti sino al 1999 – e la Legge Delega sullo Sport del 8 agosto 2019 che recita:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Delega al Governo per l’adozione di misure

in materia di ordinamento sportivo