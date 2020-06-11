ANTEPRIMA VIDEO SPORTCULTURA - IL NUMERO ZERO DI "TROPS" ... SPORT AL CONTRARIO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

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ANTEPRIMA VIDEO SPORTCULTURA – IL NUMERO ZERO DI “TROPS” … SPORT AL CONTRARIO

redazione
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QUESTA E’ LA PUNTATA ZERO DI “TROPS” (SPORT AL CONTRARIO) CANALE ESCLUSIVO “YOU TUBE”, A CUI SIETE TUTTI INVITATI, ANZI DOVETE COINVOLGERVI, PARTECIPARE, AFFINCHE’ SI SVILUPPI UNO SPAZIO ADEGUATO CHE CONSENTA LA PROMOZIONE E IL DIBATTITO, GLI APPROFONDIMENTI E LA CONOSCENZA, RIABILITI LA MEMORIA E SUPPORTI ADEGUATAMENTE LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DIVERSA, MODERNA CHE ASSOCI IL GIOCO, LE TRADIZIONI, L’ATTIVITA’ MOTORIA E LO SPORT AD UNA VISIONE DIVERSA DELLA VITA PER GLI ASPETTI EDUCATIVI, SOCIALI E NON ULTIMO AD UNA DIVERSA QUALITA’ DELLA SALUTE…

 

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https://www.youtube.com/watch?v=K1K94API0-0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1cPhGaGRMb47jSwZR_UO11AzCZ9VncLFY_ZqzFnDuGT6ymZkLPtKtJn0Q

 

 

 

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