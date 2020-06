NOVITA’ EDITORIALE: USCIRA’ IL 15 GIUGNO 2020 IL LIBRO “PICCOLI MONDI DI CARTA” DI GIANNI MARITATI, EDITO DA MASCIULLI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di fronte all’ampia e dolorosa crisi provocata dall’emergenza sanitaria, in Italia e nel mondo, servono libri che aiutano a rinnovare idee e comportamenti, a inventare un nuovo futuro. In questa prospettiva esce in libreria il 15 giugno prossimo “Piccoli mondi di carta” del giornalista Gianni Maritati (Masciulli Edizioni). Un saggio che tocca temi oggi più che mai attuali, come la potenza rivoluzionaria della lettura e della poesia, la portata educativa del cinema d’animazione, la necessità di riscoprire valori appannati come la tolleranza e l’accoglienza, la lotta al degrado delle relazioni sociali.

La prefazione è firmata dalla poetessa Silvia Elena Di Donato, che sottolinea “la gioia di inventare e la libertà di condividere che s’indovinano nella intelligente e dirompente mitezza delle pagine di Gianni Maritati, sentieri oltre ogni individualismo, che tracciano un orizzonte a portata di mano per un tempo nuovo di letizia”.

L’autore parla scherzosamente anche delle sue “proposte indecenti”. Ecco qualcuna: festeggiare anche il “semicompleanno”, promuovere il concetto dei libri come sangue della cultura, diffondere la distribuzione differenziata della memoria, prendere le distanze dall’“automitologia” e dal “confrontismo”, sfuggire al disagio della “parolaccia passiva”, guidare “l’auto della gentilezza”… Filo conduttore: allontanarsi dal “gregge”, rompere gli schemi, fuggire in avanti ispirati da una follia creativa e costruttiva. L’autore devolverà i diritti d’autore per sostenere una grande Istituzione culturale o un importante restauro. La copertina è di Maria Zaccagnini.

Gianni Maritati, giornalista Rai, è fondatore e presidente dell’Associazione culturale Clemente Riva e direttore della Festa del libro e della lettura di Ostia, nata su impulso dell’Associazione stessa nel 2010. Cura una Newsletter settimanale di arte, archeologia, cultura e spettacolo, “Prisma”. Fra i suoi libri: “Azioni e prefazioni. In viaggio con i libri 2002-2018” (Cultura e dintorni editore 2018), “Cristiani contro. I grandi ‘dissidenti’ della letteratura italiana da Iacopone a Umberto Eco” (Tau 2017, Premio Anfiteatro d’Argento 2018), “Emozioni su Topolino. Il mondo Disney e i suoi valori da Biancaneve a Oceania” (Apl 2017) e la trilogia di Atti unici ispirati all’Antico Testamento “Palcoscenico Bibbia” (Apl 2015).

Per contatti: masciulliedizioni@gmail.com; g,maritati@tiscali.it

Per prenotare copie: https//www.masciulliedizioni.com/prodotto/piccoli-mondi-di-carta/