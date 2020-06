NETTUNO: CORONAVIRUS, STOP ALLA TASSA DI SOGGIORNO, ESENZIONE TARI E SUOLO PUBBLICO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

CORONAVIRUS, STOP ALLA TASSA DI SOGGIORNO, ESENZIONE TARI E SUOLO PUBBLICO: MANOVRA DA 1 MILIONE PER GLI OPERATORI ECONOMICI

Azioni concrete a favore degli operatori economici di Nettuno che hanno sofferto economicamente l’emergenza Coronavirus. A coronamento del lavoro fatto dal Sindaco Alessandro Coppola, dagli assessori comunali e da Gianni Isaia con il progetto “Nettuno non abbandona nessuno e riparte” in cui hanno incontrato i commercianti della città per pianificare la Fase 2 e la Fase 3, sono passate in giunta delle importanti misure di sostegno per le attività produttive nettunesi. Una manovra da circa 1 milione di euro che prevede l’esenzione della tassa di soggiorno a partire dal 10 giugno e fino al 31 dicembre 2020 e un imponente intervento sulle concessioni di suolo pubblico che verrà ampliato ai titolari attraverso un piano di chiusura delle strade e l’introduzione di aree di parcheggio nei pressi del centro cittadino. Prevista, poi, anche l’esenzioni, parziali o totali, dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico per il periodo compreso tra il 11 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 per i pubblici esercizi, per le attività di artigianato, commercio in genere, aziende edili e per le attività produttive ed economiche.

L’Amministrazione comunale, poi, è al lavoro anche sul fronte delle agevolazioni tributarie, in particolare della Tari. L’indirizzo è quello di una riduzione della tassa del 90% per i mesi di marzo e aprile e del 50% per i mesi di maggio e giugno in riferimento alle attività che sono rimaste chiuse a causa del Covid e del 45% (marzo e aprile) e del 25% (maggio e giugno) per le attività che sono state parzialmente chiuse.

“Con queste deliberazioni – spiega il Sindaco Alessandro Coppola – abbiamo messo in campo misure che vanno a sostegno degli imprenditori e delle attività commerciali del territorio che hanno profondamente sofferto a livello economico la crisi causata dalla diffusione del Coronavirus. Abbiamo interloquito e ci siamo confrontati attraverso tavoli tematici con tutti i rappresentanti delle categorie economiche di Nettuno. Insieme a loro abbiamo tracciato la linea per le fasi2 e 3. Ringrazio Gianni Isaia e gli assessori per aver coordinato le attività di questa fase e tutti coloro che hanno contribuito a questo atteso risultato. Stiamo percorrendo, tutti insieme, la strada del rilancio. Nettuno tornerà più bella e forte di prima. Nettuno non abbandona nessuno, ripartiamo”.