NETTUNO: BRUNO CONTI INAUGURERÀ IL MUSEO DEL BASEBALL - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Il Bar del Baseball” è lieto di presentare il “Museo virtuale del Baseball”, nato dalla volontà di ricordare i protagonisti di una storia sportiva che va dagli albori del ‘900 fino ai giorni nostri In questo difficile periodo della nostra storia, 20 appassionati hanno utilizzato costruttivamente il tempo della quarantena, realizzando in soli 50 giorni, un progetto unico nel panorama sportivo nazionale. Il “Museo del Baseball” nasce su Internet ricco già di mille schede, liberamente consultabili, che raccontano i personaggi e le storie del baseball e del softball italiani. Si tratta di un laboratorio aperto alla collaborazione di tutti, realizzato e gestito dal “Il Bar del Baseball” che già da 4 anni opera nell’ambito della comunicazione e della diffusione del baseball e del softball. Il Sindaco di Nettuno, Alessandro Coppola e il Presidente della Pro Loco di Nettuno, Marcello Armocida, hanno sposato, incoraggiato e sostenuto il nostro impegno fin dal primo momento, concedendoci il patrocinio, così come ha fatto la Federazione Italiana Baseball e Softball (FIBS) e l’Associazione Italiana Baseball per Ciechi.“Il Bar del Baseball” è una Associazione Culturale con sede in Nettuno (conosciuta anche come “La città del Baseball”), che ha come scopo la diffusione, sul territorio, della cultura del baseball e del softball e che gestisce, su Facebook, la più grande community di appassionati di baseball e softball d’Italia. Sono, infatti, circa 16.000 gli iscritti al nostro gruppo sul social più famoso, con un “traffico” giornaliero che si attesta intorno agli 8.000 accessi quotidiani, di media. “Il Bar del Baseball” conta oltre 80 collaboratori che contribuiscono inviando contenuti da ogni parte del mondo.

Abbiamo una nostra pagina web (www.ilbardelbaseball.com) sulla quale pubblichiamo articoli sul baseball e sul softball, interviste con i protagonisti dei nostri campionati, ma anche di quelli esteri.Abbiamo anche un canale YouTube e siamo presenti su Twitter e Instagram.Durante la stagione di gioco, una volta alla settimana, offriamo al nostro pubblico un programma, intitolato “Extrainning”, durante il quale parliamo del baseball e del softball italiani, ma anche dei campionati Triple A League, Double A League, Single A League, Baseball per non vedenti e MLB. Le nostre trasmissioni sono accompagnate da immagini, video e dalle parole di campioni del presente e del passato che si prestano a commentare i risultati delle partite dell’ultimo weekend. “Il Bar del Baseball” ha integrato anche la sua produzione partecipando a Tornei nazionali ed internazionali, trasmettendo in diretta le partite e riscuotendo un notevole gradimento da parte dei tifosi italiani ed esteri.

Martedì 9 giugno alle ore 17.00, nell’autorevole cornice della Sala

Consiliare del Comune di Nettuno, presenteremo ufficialmente il “MUSEO DEL BASEBALL”.Saranno con noi, per l’occasione, oltre alle autorità cittadine, anche molti giocatori che hanno scritto la storia del baseball italiano, compreso quel Bruno Conti, campione del Mondo in Spagna nel 1982, che, prima di diventare uno degli azzurri più famosi del calcio, era un atleta del Nettuno Baseball, selezionato addirittura dagli scout del Santa Monica, squadra americana.