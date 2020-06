Ad Anzio e Nettuno chiusi due locali per violazione sulle disposizioni di governo - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Seguendo le direttive del Questore di Roma, il Dirigente del Commissariato di Polizia di Anzio, ha organizzato servizi mirati al ripristino delle distanze ed al rispetto da parte delle attività commerciali delle regole sancite dagli ultimi decreti Legge. Dopo i primi contatti con tutte le attività commerciali e la sensibilizzazione ad una proficua collaborazione con le forze dell’ordine impegnate sul territorio, nella giornata odierna sono stati chiusi per la violazione delle norme che regolano il distanziamento sociale, due locali molto in voga tra i giovani di Nettuno e Anzio. La chiusura per cinque giorni è accompagnata da una sanzione amministrativa. E’ importante il rispetto delle distanze tra i giovani e un attento comportamento rispettoso delle norme, per non vanificare tre mesi di sforzi.