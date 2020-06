Ostia: Sentieri Inversi, appuntamento con poesia e arte - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ad Ostia Antica, sabato 20 giugno 2020, con inizio alle ore 17, la Nazionale Italiana Poeti, in collaborazione con il Sentiero Pasolini, promuoverà ” SENTIERI inVERSI”, poesia e arte lungo uno dei cammini più belli e suggestivi d’Italia.

Il Sentiero Pasolini offre scorci indimenticabili, un luogo magico che verrà celebrato da poeti, pittori, scultori e musicisti uniti per ribadire ed affermare l’importanza della cultura e della natura. L’arte come espressione universale di condivisione e unione, come strumento di bellezza e antidoto alla paura.

Media Sponsor della manifestazione La Mia Ostia.

PARTECIPAZIONE GRATUITA – BRINDISI AL TRAMONTO

Chiunque voglia partecipare contribuendo con la sua arte è il benvenuto.

Appuntamento il prossimo 20 giugno alle ore 17 in Via Capo due Rami angolo Via Giovanni Patroni (Vicinanze Castello di Ostia Antica)

http://www.sentieropasolini.it