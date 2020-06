Anzio, disastro maltempo, dopo il peschereccio stabilimenti distrutti - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, il maltempo sul litorale sta rendendo difficile l’apertura della stagione estiva. Una mareggiata ha travolto gli stabilimenti balneari sulla riviera di Ponente. A Lavinio allo stabilimento Faraone, le cabine sono state sono state raggiunte dal mare in burrasca. Il lavoro degli stabilimenti balneari già iniziato tardi per via delle disposizioni legate al Covid 19, è stato ulteriormente complicato dalle condizioni avverse del tempo. Ricordiamo che nella giornata di ieri un motopeschereccio uscito per la pesca è affondato per le forti raffiche di vento e le forti correnti, causando il decesso di uno dei tre uomini a bordo.