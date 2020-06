AMBIENTE: SARA’ GAETANO DI STASO IL NEO PRESIDENTE DEL MOVIMENTO ECOLOGISTA ECOITALIASOLIDALE NEL X’ MUNICIPIO DI ROMA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale da oggi sarà rappresentato

nel X’ Municipio di Roma da Gaetano Di Staso. Esperto in Comunicazione e tecnica cinematografica, è conosciuto nel

territorio di Ostia e dell’intero litorale capitolino per essere stato dal 2011 al 2018 Consigliere del Comitato di Quartiere, attualmente VicePresidente del Comitato Ostia Antica Saline e Presidente

dell’Associazione Culturale Salviamo Ostia Antica.Da anni si occupa in modo particolare di difesa dell’ambiente programmando bonifiche, individuando e denunciando alle Istituzioni discariche abusive e reati ambientali. E’ stato Reporter ed ha collaborato con le principali testate

giornalistiche e televisive del Litorale romano.

Siamo certi che la nomina di Gaetano Di Staso come Presidente di Ecoitaliasolidale nel X’ Municipio darà un impulso importante per la

sostenibilità ambientale, la difesa del vasto territorio del X’ Municipio della Capitale dove è presente sia la stoica Pineta di Ostia

che il Litorale romano, ma anche una vasta area archeologica e monumentale come gli scavi di Ostia Antica da dover valorizzare.

Da ricordare come il X’ Municipio è l’unico municipio ad avere competenze decentrate in materia di tutela ambientale e inoltre si

occupa delle attività connesse alla subdelega regionale in materia di demanio marittimo (D.G.R. Lazio n. 1161 del 30 luglio 2001, ed in

materia di gestione di beni demaniali marittimi per utilizzazioni

turistiche e ricreative. Una sfida importante sarà quella di Gaetano Di Staso, ma siamo certi che potrà contribuire con la sua capacità e competenza a far crescere

ancora di più il nostro Movimento sull’intera città di Roma. E’ quanto dichiarano in una nota Piergiorgio Benvenuti, Presidente

Nazionale del Movimento, Giuliana Salce, Responsabile per il Lazio e

Fabio Ficosecco responsabile per Roma Capitale.