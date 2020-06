Difesa: Calvisi, auguri al Corpo Sanitario dell’Esercito - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Da 187 anni il personale del Corpo Sanitario dell’Esercitorappresenta una risorsa preziosa che ha dimostrato tutto il suo valore non solo in campo militare ma, come avvenuto nel corso di questa emergenza sanitaria, anche nel più ampio contesto del Servizio Sanitario nazionale. Agli uomini e alle donne del Corpo Sanitario dell’Esercito va l’apprezzamento delle Istituzioni e di tutti gli italiani” – rende noto il Sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi, (con delega alla Sanità Militare) in occasione di questa ricorrenza.

“Medici, infermieri e aiutanti di sanità militari costantemente impiegati sia in Patria sia nell’ambito di numerose missioni internazionali, in possesso di indiscusse qualità professionali, competenza e altissimo senso del dovere, che continuano a garantire anche in questa emergenza sanitaria un fondamentale supporto al Paese.

L’allestimento in tempi record degli Ospedali da Campo diPiacenza e Crema, lo straordinario lavoro del personale del Centro Ospedaliero Militare di Milano e del Policlinico Militare del Celio, così come il fondamentale supporto dei medici militari a favore dei colleghi del Servizio Sanitario Nazionale, sono solo alcuni esempi che descrivono la professionalità e la dedizione del personale sanitario dell’Esercito, a cui va il riconoscimento di tutti gli italiani” – conclude Calvisi.