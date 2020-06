UDKD/UN DISCRETISSIMO KARAOKE DOMENICALE PRIDE EDITION - L'Eco Del Litorale | Notizie online

UDKD/UN DISCRETISSIMO KARAOKE DOMENICALE PRIDE EDITION

OSPITI:

EVA ROBIN’S, IMMA BATTAGLIA, TOMMASO PIOTTA,

CRISTINA LEO Asses. Politiche Sociali / VII Munic.Roma, VALERIA FEDELI Senatrice, ALESSANDRA DI SANZO, GIULIA ANANIA, H.E.R., DIANA TEJERA, ELEONORA MAGNIFICO, SOFIA QYVALAR PERI, LULURIMMEL, LUCHA Y SIESTA,LIBRERIA TUBA, ROMA RAINBOW CHOIR del CIRCOLO MARIO MIELI, RICCIOCAPRICCIO CREW, OPEN ARMS, SPARWASSER CIRCOLO ARCI, PLAYGIRLS FROMCARACAS, CLAUDIA BORGIA, SILVIA CALDERONI, TONY ALLOTTA, GIUDITTA SIN, GONZALO MIRABELLA, SENITH Drag Performer

CON IL SOSTEGNO DEL CIRCOLO DI CULTURA OMOSESSUALE MARIO MIELI

Web Format a cura di Lilith Primavera

L’appuntamento canoro che dal palco è giunto sul web si tinge di arcobaleno

Nel pomeriggio di domenica 7 giugno 2020, dalle ore 17.00fino a mezzanotte, sulla pagina Facebook di UDKD / Un Discretissimo Karaoke Domenicale (Link: https://www.facebook.com/discretissimokaraoke/ ), andrà in scena online l’appuntamento canoro che dal palco è giunto sul web, a grande richiesta degli affezionati cantanti in erba che della passione del Karaoke, non riescono proprio a farne a meno. Nato nel 2017 da un’idea di Lilith Primavera, performer e conduttrice del web format, dai locali dell’associazione Sparwasser, UDKD si è trasferito in rete causa Covid-19 e, in occasione della più strana delle stagioni dei Pride che và iniziando, nella prima domenica di giugno vestirà i coloriarcobaleno, per una speciale Pride Edition ricca di ospiti, patrocinata dal Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli.

Tra gli artisti attesi ci saranno Eva Robin’s, l’attivista Imma Battaglia e il rapper Tommaso Piotta, che per il video “Vengo dal Colosseo” edizione 20.20, è stato supportato proprio dai video di UDKD. Insieme a loro ci saranno la senatrice Valeria Fedeli, l’Assess. alla Politche Sociali del VII Munic. Cristina Leo, l’attrice Alessandra Di Sanzo, l’autrice Giulia Anania, seguita dall a cantautrice e violinista H.E.R., finalista a Musicultura con il brano “Il Mondo Non Cambia Mai”, e poi ancora, Diana Tejera, Eleonora Magnifico, Sofia Qyvalar Peri, LuluRimmel, le donne di Lucha Y Siesta, le ragazze di Libreria Tuba, Open Arms, il Roma Rainbow Choir delCircolo Mario Mieli e la crew di RiccioCapriccio Ecoparrucchieri. Seguono i ragazzi del Circolo Arci Sparwasser, Playgirls from Caracas, Claudia Borgia, Silvia Calderoni, Tony Allotta e i performer di burlesque e boylesqueGiuditta Sin e Gonzalo Mirabella, con la drag performerSenith. Ma la particolarità dell’evento, è che chiunque da casa può caricare in diretta la propria video performance di karaoke, cantando ciò che vuole e come gli pare, perché “l’importante non è prendere la nota, ma regalare un emozione”, come recita lo slogan di UDKD.

«I nostri appuntamenti sono sempre stati molto frequentati. Erano quel momento in cui staccare tutto e ritrovarsi a cantare. Abbiamo dato ascolto ai nostri amici e ci siamo trasferiti sul web, per ricreare quella gioia di stare insieme», dichiara l’organizzatrice Lilith, che in questo periodo di reclusione forzata, sà bene quanto la musica ha reso la nostra quarantena meno dura, o quanto meno più armonica. Nella versione web proposta sulla pagina dell’evento manca l’orchestra e quella fisicità che solo la musica dal vivo sa regalare, ma a rimpire i vuoti ci pensano le emozioni. Andando online, l’evento si carica di contributi e novità che la rete può regalare. Momenti esilaranti con cui UDKD supera i confini del quartiere Pigneto a Roma, guardando al mondo con video provenienti anche da oltreoceano, come quelli giunti nel tempo dall’Inghilterra, dall’Australia o dagli Stati Uniti d’America.

«Per noi era importante salvaguardare l’importanza delle relazioni e la gioia di vederci, proprio in questo momento in cui non possiamo farlo come vorremmo», aggiunge LilithPrimavera che, per orchestrare il tutto, è accompagnata da una redazione di colleghi, tra cui Marco Borromei, Francesca Zacchia e Love Luv Lavinia.

Dopo quasi tre anni di costante attività, le interpretazioni dal vivo si sono interrotte con l’arrivo del lockdown ma, grazie al web, sono tornate a intrattenere gli affezionati con maratone di video caricate sul social, tra le 17.00 e la mezzanotte. «Questa modalità regala maggiore libertà a chi ha voglia di partecipare. Chiunque può realizzare un video con fantasia, mascherandosi o creando scenografie. Basta seguire il tema che ogni settimana indichiamo sulla pagina. Dopo Sacro e Profano, Futuro e Hippie, domenica 7 giugno toccherà al Pride. Il nostro personale omaggio ad una stagione che non sarà la stessa senza i colorati cortei arcobaleno». Non solo intrattenimento, ma anche una vera e propria gara canora. In palio per i due vincitori (uno premiato dai like del pubblico, l’altro assegnato dalla conduttrice), ci sono i fumetti d’autoredelle disegnatrici Frad, Gerlanda Di Francia e Rita Petruccioli, tra i nomi più importanti del panorama fumettistico, seguite da Percy, Ariel Vittori, Fabio Pia Mancini, Marta Puro, Tigrotto Animalesque, Francesca Zacchia Pixel Artist e Marco Borromei che, per sostenere l’evento, hanno donato i propri disegni con cui saranno premiate le migliori performance video.