l’Associazione Culturale Tyrrhenum mette online, a disposizione di tutti - L'Eco Del Litorale | Notizie online

L’emergenza sanitaria internazionale ha costretto anche le realtà associative a rivedere le modalità di accesso alla cultura. In questo periodo di pausa forzata, le proposte culturali hanno trovato spazio su social network e piattaforme online. Con la sua nuova attività “La Tyrrhenum racconta”, l’Associazione Culturale Tyrrhenum mette online, a disposizione di tutti, il suo archivio. Ogni giorno, quasi trent’anni di storia rivivranno attraverso immagini, articoli di giornale, dispense culturali, resoconti di viaggi, battaglie per il territorio, pubblicazioni, etc. Il progetto ha un duplice scopo: si cerca sia di preservare la memoria storica del sodalizio (bisogna ricordare che una parte dell’archivio è andata perduta con l’incendio della sede sociale nel 2010) sia di condividere con i cittadini importanti testimonianze della storia moderna di Pomezia. Perché ogni volta che parliamo di noi, direttamente e indirettamente parliamo anche della città che ci ospita. Potete seguire l’iniziativa consultando la pagina Facebook (@AssociazioneTyrrhenum) e il sito di pubblicazione di documenti Issuu (https://issuu.com/tyrrhenum).