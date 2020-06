Aprilia, in modalità videoconferenza - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Aprilia, in modalità videoconferenza. Una registrazione del video sarà pubblicata nei giorni seguenti sul canale YouTube del Comune di Aprilia.

La Presidenza del Consiglio Comunale ha disposto, come di consueto, l’allestimento di una postazione video in Sala Consiliare per i giornalisti interessati ad assistere in diretta alla seduta.

Per poter accedere alla Sala Consiliare, occorre accreditarsi rispondendo a questa mail.

L’accesso sarà consentito ad un/una solo/a giornalista per testata e nell’assistere alla diretta occorre rispettare le distanze di sicurezza e munirsi di dispositivi di sicurezza (guanti e mascherina).