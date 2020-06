Nettuno, Silvestroni-Mauro (FdI): Massima fiducia al Sindaco Coppola - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Fratelli d’Italia prende atto delle decisioni annunciate dal Sindaco di Nettuno Alessandro Coppola ed esprime piena fiducia nell’operato del primo cittadino. Fin dal primo minuto dell’avvio di questa esperienza politica il partito di Fratelli d’Italia si è contraddistinto per la pacatezza dei toni e per un dialogo sempre aperto con le forze di maggioranza e di opposizione, per questo l’episodio di oggi ci vede solidali e vicini come sempre al Primo cittadino i cui valori e la cui etica personale sono noti alla città intera. Il Sindaco non merita di finire sulle pagine dei giornali per liti personali a fronte dell’ottimo lavoro amministrativo che sta portando avanti nell’interesse della città di Nettuno.”

Il coordinatore comunale di FdI Alessandro Mauro e il coordinatore provinciale onorevole Marco Silvestroni