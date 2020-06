Ardea, arrestato 23enne con 11 dosi di cocaina - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ardea, rallenta la pressione del virus ma non scoraggia le attività delittuose, di noti personaggi dediti alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti in data odierna, si è conclusa con procedimento per direttissima, e una condanna a 8 mesi, l’avventura di un giovane di anni 23, il quale è stato sorpreso dagli uomini del commissariato di polizia di Anzio, con la detenzione ai fini di spaccio di 11 dosi di cocaina. L’attività imprenditoriale non è sfuggita ai poliziotti, che con una perfetta operazione di polizia hanno arrestato il giovane associato al carcere di Velletri.