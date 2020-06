Giornata mondiale senza tabacco 2020 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Giornata mondiale senza tabacco 2020: ECOITALIASOLIDALE la ha

celebrata ad Ostia Antica con una iniziativa congiunta con il Comitato

di Quartiere per ripulire dalle “cicche” spazi verdi, insieme ai

cittadini. Raccolte una tonnellata e mezzo di rifiuti.

I danni che il fumo di sigaretta arreca all’organismo umano sono da

tempo noti, per questo invitiamo a non fumare soprattutto a partire

dai giovanissimi. Lo diciamo da anni partendo dal 31 maggio quando in

tutto il mondo si celebrata la Giornata Mondiale senza tabacco, ma il

nostro appello prosegue ogni giorno.

Fumare nuoce gravemente la salute, ma nuoce di più nei tempi di

Covid-19. È il monito dell’Istituto superiore di sanità (Iss) a tutti

coloro che non riescono a perdere il vizio del tabacco. Proprio in

questo periodo di Covid si sta accertando come risulta un aumento

significativo del rischio di almeno tre volte di sviluppare polmonite

severa da Covid-19 in pazienti con storia di uso di tabacco, rispetto

ai non fumatori. Studi che ipotizzano anche un maggiore tasso di

letalità riscontrata negli uomini in questa pandemia, proprio per la

maggiore propensione del genere maschile nell’utilizzo del fumo da

sigarette.

Secondo i dati ISTAT, in Italia i fumatori, tra la popolazione di 14

anni e più, sono poco meno di 10 milioni. Si stima che siano

attribuibili al fumo di tabacco oltre 93 mila morti l’anno nel nostro

Paese; più del 25% di questi decessi è compreso tra i 35 ed i 65 anni

di età.

Nel nostro Paese si è fatto molto per contrastare la diffusione del

fumo , vi è da ricordare come il 10 gennaio 2005, entrava in vigore

la legge

3/2003, la legge

Sirchia, che ha vietato il fumo nei luoghi pubblici chiusi.

L’Italia è stato il primo grande paese europeo a regolamentare il fumo

in tutti i locali chiusi pubblici e privati, compresi i luoghi di

lavoro e le strutture del settore dell’ospitalità. La legge è stata

considerata in tutta Europa un modello di efficace intervento di

salute pubblica.

Dal 2005 al 2020, a quindici anni dall’entrata in vigore della legge,

il bilancio può

essere considerato complessivamente positivo, i fumatori in Italia

sono diminuiti di circa un milione.

Permangono tuttavia segnali di allerta, in particolare per quanto

riguarda la diffusione del fumo nelle fasce di età giovanili, con le

percentuali più alte tra i 20-24 anni.

“Primo problema riguarda la salute, oltre un miliardo di persone al

mondo sono Fumatori, circa il 22 per cento della popolazione.

Poi vi e’ il problema ambientale, una quota consistente di mozziconi,

infatti, viene abbandonata in modo inadeguato su strade, marciapiedi,

parchi e spiagge, generando una contaminazione ambientale per

l’effetto della presenza nelle sigarette di alcuni particolari

componenti inquinanti quali idrocarburi policiclici aromatici,

benzene, arsenico, cadmio, catrame e che la vita attiva dei filtri

lasciati in strada ha un

tempo variabile da 1 a 5 anni.

Noi abbiamo stimato che nella Capitale d’Italia i fumatori producono

giornalmente circa 11 milioni di cicche, pari a 4 miliardi l’anno.

Una quota consistente di queste, circa il 50%, viene abbandonata in

modo illecito nell’ambiente della città. Se si considera che ogni

mozzicone è lungo circa tre centimetri, messi l’uno accanto all’altro

coprirebbero il percorso di 51 mila chilometri, distanza superiore

quindi alla circonferenza terrestre che è di circa 42mila e 500

chilometri.

Mentre aumenta la preoccupazione e la consapevolezza dell’opinione

pubblica per i pericoli per l’ambiente marino e la salute costituiti

da sacchetti e cannucce di plastica, quasi nessuno sa che la palma di

maggior inquinatore del mare spetta ai filtri di sigarette.

Quest’anno nella Giornata Mondiale senza Tabacco i volontari del

Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale insieme al Comitato di

Quartiere Ostia Antica Saline hanno organizzato questa mattina

domenica 31 Maggio in piazza ad Ostia Antica, rispettando ogni regola

del distanziamento sociale e con mascherine e guanti, una azione di

pulizia dei nostri spazi comuni, delle cicche e di ogni altro rifiuto

abbandonato.

All’iniziativa sono stati presenti la Campionessa del Mondo di marcia e

responsabile regionale per il Lazio di Ecoitaliasolidale, Giuliana

Salce, Giovanni Pieroni e Gaetano Di Staso rispettivamente Presidente

e Vice del Comitato di Quartiere Ostia Antica Saline e Piergiorgio

Benvenuti,

Presidente Nazionale di Ecoitaliasolidale ed hanno raccolto oltre una

tonnellata e mezzo fra rifiuti, erba e foglie.

Si legge in una nota del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale.