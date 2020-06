2 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DEI DAN (disturbi della nutrizione e dell'alimentazione) - L'Eco Del Litorale | Notizie online

RIFLESSIONI E BILANCIO

SULLE DIFFICOLTA’ RISCONTRATE DURANTE IL LOCK DOWN

PER COLORO CHE SONO AFFETTI DA QUESTA PATOLOGIA

a cura di Leonardo Mendolicchio psichiatra -psicanalista direttore sanitario di Villa Miralago

ULTIMA PUNTATA DI FAME D’AMORE

LA DOCUSERIE SU QUESTA PATOLOGIA IN ONDA SU RAI TRE

LUNEDI’ 1 GIUGNO IN SECONDA SERATA

CONDOTTA DA

FRANCESCA FIALDINI

AMBIENTATA A VILLA MIRALAGO – IL PIU’ GRANDE CENTRO CONVENZIONATO CON IL SSN – DI CURA TERAPEUTICA DELLE DCA – IN PROVINCIA DI VARESE

E A PALAZZO FRANCISI – TODI

Il 2020 è sicuramente uno degli anni più difficili dal dopo guerra ad oggi, la pandemia da Covid-19 ha piegato interi sistemi economici, sociali e politici. In particolar modo ha provato significativamente la singolarità dei soggetti nella loro salute sia fisica che mentale. La visione e l’esperienza della sofferenza degli sforzi sanitari vissuti all’interno degli ospedali e nelle case di cura, ha mostrato la nostra vera natura di esseri imperfetti umani-mortali, mostrando la caducità dell’idealizzazione dell’uomo iper-moderno del sovra-umano immortale.

La condizione categorica del lock-down ci ha posto all’isolamento preventivo nelle nostre abitazioni, ponendo il mondo e le routine quotidiane ad uno stop senza precedenti, donandoci forse, così una possibilità di riflessione intima verso la nostra soggettività e alle nostre relazioni. Questa riflessione però, scevra da ogni legame nel reale non è stata per tutti positiva e costruttiva, anzi possiamo affermare che questa temporalità senza tempo ha costretto molti soggetti a vivere dei momenti di estrema difficoltà. In particolar modo i soggetti affetti dai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DAN) come: anoressia, bulimia e disturbo dell’alimentazione incontrollata, hanno vissuto e vivono questi momenti di a-temporalità all’insegna dell’angoscia e dell’abbandono, dove la chiusura all’interno delle proprie abitazioni ha posto in essi la resa incondizionata delle loro soggettività, che prive del supporto dei servizi psichiatrici territoriali e una riduzione dei servizi di sostegno psicologico, hanno portato le loro vite all’adempimento incondizionato dei sintomi disfunzionali e mortiferi dei DAN.

Fortunatamente, questi disturbi e queste sofferenze non vengono tralasciate anche in questi attimi di difficoltà, tant’è che il 2 giugno è stata posta come la giornata mondiale dei DAN (World eating disorder day), un evento che si è costituito negli Stati Uniti d’America da parte di associazioni di famigliari e di pazienti e che viene celebrato in tutto il globo. Questo movimento ha suscitato interesse e coinvolgimento anche figure del campo scientifico, politico e soprattutto ha intensificato la campagna de-mistificatrice e di sensibilizzazione in convegni, scuole, aziende e attività sui social media. In concomitanza di questa giornata, dove è stato posto un hashtag #SHOWYOURSTORY (mostra la tua storia) è uscita anche ”Fame d’amore” una Docu-Serie sulle vite dei pazienti che soffrono dei DAN all’interno di due comunità terapeutiche: Villa Miralago e Palazzo Francisci.

La serie, composta da 4 puntate è andata in onda su Rai3, dove vengono raccontate dalla presentatrice Francesca Fialdini, le vite e le storie di alcuni pazienti ricoverati all’interno dei centri, nelle loro difficoltà nelle loro gioie, dove affrontano la loro vita un passo alla volta, verso quella possibilità di tornare a vivere senza più quell’ossessione che corrode e distrugge le loro vite.