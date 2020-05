SCUOLA E AMBIENTE IN SICUREZZA, VIA L'AMIANTO ! L'editoriale del Direttore Ruggero Alcanterini - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Per avere una idea di quello che ha significato la pandemia da COVID 19, possiamo ricordare che tra le vittime ci sono anche le iniziative in programma e cancellate per causa di forza maggiore. Per lo scorso 22 maggio avevamo programmato uno strepitoso appuntamento su “Comunicazione, Legalità e Sport” di concerto tra ONA e CNIFP e se tutto andrà per il giusto verso ci ritroveremo il 29 e 30 di ottobre. Nel frattempo però non ci facciamo mancare una opportunità di giusta riflessione sul valore di una alleanza, di una intrapresa tra associazioni vocate al bene della collettività. Per questo, ecco il bellissimo servizio video dello straordinario evento pre-COVID, promosso e organizzato il 30 maggio 2019 sempre tra ONA e CNIFP (OSSERVATORIO NAZIONALE AMIANTO E COMITATO NAZIONALE ITALIANO FAIR PLAY) nel Salone d’Onore al Foro Italico, sede del CONI e luogo simbolico dello sport italiano… “SPORT, SCUOLA E AMBIENTE IN SICUREZZA E SENZA AMIANTO” il tema, che rimane purtroppo di assoluta terribile attualità e che si ripropone sostanzialmente adesso nella fase della “RIPARTENZA”, dopo l’emergenza virale, come monito, affinché si proceda alla pianificazione delle bonifiche nell’ambito della riapertura dei cantieri , finalizzata anche al rilancio della nostra economia e di una maggiore qualità della vita con la pratica dello sport come opportunità certa di salute.

A TU PER TU Sport e amianto: in diretta dal salone del Coni di Roma il convegno sulla presenza della fibra killer negli impianti sportivi d'Italia Pubblicato da Diario Pontino – Magazine di Latina su Giovedì 30 maggio 2019