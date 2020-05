Nettuno al lavoro per organizzare la stagione estiva - L'Eco Del Litorale | Notizie online

L’Amministrazione comunale di Nettuno è al lavoro per organizzare la stagione estiva nel rispetto delle misure di sicurezza anti covid19. “Questa emergenza Coronavirus ha messo in grande difficoltà il settore turistico e tutte le attività che ruotano attorno ad esso – dichiara il vicesindaco con delega al Turismo Alessandro Mauro – la città e i commercianti hanno risposto in maniera responsabile adottando comportamento rispettosi delle regole nonostante le grandi difficoltà che hanno vissuto. Un atteggiamento che stiamo riscontrando anche in questa fase due con gli operatori economici che hanno adottato tutte le misure di sicurezza necessarie rispettando in maniera ligia le regole. Partendo dalla loro produttiva collaborazione e dal loro comportamento esemplare, stiamo progettando la stagione turistica. Nel massima sicurezza e con tutte le norme necessarie organizzeremo attività, con il contributo delle associazioni del territorio, in location adatte a garantire il rispetto di tutti i protocolli di sicurezza sanitari previsti per il settore. Quest’anno sarà l’anno anche del turismo di prossimità. Nettuno avrà un luogo da protagonista e ci faremo trovare pronti. Abbiamo una Nettuno più bella che mai grazie al lavoro fatto dal Sindaco Alessandro Coppola, dagli assessori della Giunta nei settori di competenza, e dall’intera Amministrazione Comunale. Nettuno è pronta ad accogliere i turisti in piena sicurezza mostrando i suoi luoghi più caratteristici, dal Santuario di Nostra Signora delle Grazie, al Forte Sangallo, passando per Torre Astura, il Borgo Medievale, le spiagge e anche le eccellenze enogastronomiche locali ”.

In questi due mesi di lockdown sono stati effettuati interventi di decoro urbano, di riqualificazione urbana con lavori su strade e infrastrutture ancora in corso. Tutti elementi a rendere ancora più accogliente la città di Nettuno in vista dell’estate. In cantiere, inoltre, anche un progetto per una campagna di promozione turistica del territorio che attraverso immagini, video e grafiche illustrerà tutte le bellezze della città.

“Da oggi riapriranno gli stabilimenti balneari ed inizia un weekend lungo in cui attendiamo numerosi turisti dal resto della Regione – dichiara il Sindaco della Città di Nettuno Alessandro Coppola – ci aspettiamo che i cittadini, chi verrà a visitare il nostro splendido territorio e i commercianti continuino ad adottare un comportamento rispettoso delle regole. Siamo pronti ad accogliere tutti in maniera sicura e intelligente grazie alla collaborazione tra Ente comunale e associazionismo locale che, fino ad oggi, è stata un’arma vincente grazie ad un dialogo sempre costruttivo che ci ha permesso di trovare soluzioni efficienti ad un periodo di crisi senza precedenti. Come amministrazione abbiamo scelto di lasciare massima libertà ai commercianti nella gestione degli orari di apertura e chiusura nei limiti dettati dalle ordinanze regionali e loro hanno risposto adottando tutte le misure di sicurezza dettate dai protocolli sanitari. Dobbiamo continuare su questa strada che è quella giusta da seguire per il rilancio, in piena sicurezza, della nostra bellissima Nettuno”.