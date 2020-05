GRA, ASSOTUTELA: “ LUCI SPENTE PER UN AMPIO TRATTO. ANAS SPIEGHI” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Illuminazione a tratti lungo il Grande Raccordo Anulare, il più importante sistema viario della Capitale d’Italia. La scorsa notte, infatti, numerosi i lampioni spenti e un ampio tratti al buio lungo il tracciato del Gra, tra le uscite Pontina e via del Mare. A nostro giudizio, si tratta di una situazione grave e pericolosa, che diminuisce in maniera concreta la sicurezza di automobilisti e centauri. Per questa motivazione chiediamo all’Anas le ragioni di questa precarietà e sollecitiamo un intervento tempestivo al fine di risolvere il problema. Non c’è bisogno di ricordare che il Grande Raccordo Anulare è una delle arterie più trafficate d’Italia”.

Così, in una nota, l’ Avv. Massimo Baldi Pergami Belluzzi capo dell apparato legale dell’associazione Assotutela.