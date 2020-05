Latina, apre Gommalandia per i bambini - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Tanti giochi e regole anti Covid – 19 per bambini e accompagnatori

Apre Gommalandia, tanto divertimento massima sicurezza

Tutti i giorni dalle ore 16,30 alle ore 21,00. Inaugurazione Sabato 30 Maggio

Apre Gommalandia, il più grande Parco Divertimenti gonfiabile del Lazio. La data di apertura è stata fissata per Sabato 30 Maggio: dopo il via libera delle autorità, Gommalandia è pronto a garantire tante giornate di divertimento in tutta sicurezza.

“Per noi è una grande soddisfazione l’apertura dopo questo lungo periodo di chiusura – ha detto Fabio Montico, l’amministratore delegato di Gommalandia – Con le nostre attrazioni i bambini possono giocare in tutta sicurezza. La sicurezza degli utenti è tutelata dai continui controlli a cui il nostro parco viene periodicamente sottoposto”. Gommalandia è un parco giochi molto particolare perché coniuga lo svago e la crescita pedagogica visto che tutti i giochi, oltre all’aspetto puramente ludico, hanno anche un risvolto legato all’apprendimento e alla crescita delle funzionalità motorie. Si torna così finalmente a giocare ma con le dovute precauzioni, “abbiamo definito protocolli di distanziamento sociale e sanificazione estremamente precisi e dettagliati, che rendono il gioco a Gommalandia un’esperienza di puro divertimento, senza preoccupazioni – spiega Fabio Montico – alla reception ai bambini saranno consegnati dei sacchetti dove dovranno depositare le scarpe, per i genitori invece l’accesso sarà consentito solo con mascherina e copri scarpe. Disseminati nel parco ci sono i dispenser con il gel alcolico per l’igiene delle mani”. Tornano dunque a socializzare i nostri bambini che in questo periodo di reclusione sono stati travolti dai video giochi e, da lunghe permanenze sul divano, per non parlare della grande difficoltà di comunicare con i loro coetanei generando non pochi problemi di irritabilità. Tornare a giocare, a sorridere e a sfidarsi nel salto e nell’arrampicata, sarà il modo più naturale per ritrovare la serenità e tornare alla “normalità”. L’imponente struttura di Gommalandia come da disposizione del Ministero della Salute sarà arieggiata in modo naturale ed igienizzata e sanificata ad ogni fine turno di gioco dal personale che vigilerà affinché le norme di distanziamento e prevenzione al contenimento della COVID -19 vengano rispettate. I bambini potranno giocare tutti i giorni a cominciare da questo sabato 30 Maggio dalle ore 16,30 alle ore 21,00. Gommalandia, la città gonfiabile più grande del Lazio, vi aspetta a Latina in viaPier Luigi Nervi per il divertimento più saltellante del mondo.