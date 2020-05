CORONAVIRUS, TEMPORANEAMENTE VIETATA LA SOSTA SULLE SPIAGGE LIBERE DI NETTUNO, RESTA CONSENTITO IL TRANSITO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Con l’ordinanza sindacale n. 17 del 2020 è stata disposta l’interdizione temporanea alla sosta ed alla balneazione sugli arenili a libero accesso del territorio comunale, mentre resta consentito il transito. “Il provvedimento si è reso necessario per limitare seppur temporaneamente – spiega l’Assessore al Demanio Ilaria Coppola – la fruizione degli arenili destinati al pubblico utilizzo. Considerando le procedure dirette ad individuare tra quelle indicate dalla Regione Lazio si è ritenuto adottare la linea prevista dell’interdizione dell’arenile libero al fine di garantire al massimo la gestione in sicurezza delle spiagge libere comunali. Gli uffici sono a lavoro e a breve verrà pubblicato il bando per la gestione, per la sola stagione estiva 2020, per le spiagge libere attrezzate al fine di poter permettere a tutti, cittadini e turisti, di godere del nostro mare nel massimo della sicurezza”.

