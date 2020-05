Il 2 giugno il Rino Gaetano Day - L'Eco Del Litorale | Notizie online

La decima edizione della manifestazione Rino Gaetano Day, organizzata dall’Associazione Rino Gaetano Onlus per ricordare, come da tradizione, la scomparsa del geniale cantautore, non si terrà e dà appuntamento al 2021, nel rispetto del Decreto Legge n.33 del 16 maggio 2020 che prevede le misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nel giorno del 39° anniversario della scomparsa di Rino Gaetano, il 2 giugno 2020, saranno pubblicati contenuti speciali, volti ad omaggiare la memoria del cantautore, direttamente sulla pagina facebook Rino Gaetano Band.

Tributi, immagini speciali e filmati di repertorio delle passate edizioni del Rino Gaetano Day accompagneranno, sul canale social, tutta la giornata. L’evento, organizzato dalla famiglia Gaetano, vedrà la partecipazione dell’attrice Gaia Messerklinger e della voce dei Têtes de bois, Andrea Satta. Inoltre sposa l’impegno della Croce Rossa Italiana, a cui sono destinate le donazioni realizzate con #italianallstars4life, il progetto che ha coinvolto oltre 50 artisti italiani in una versione corale del brano “Ma il cielo è sempre più blu”, al quale ha partecipato il nipote di Rino, Alessandro Gaetano.

La Rino Gaetano Band, cover band ufficiale di Rino Gaetano, fondata nel 1999 dalla sorella, Anna Gaetano, e in cui suona il nipote Alessandro. Nei vent’anni di attività, la band ha calcato i palchi di tutta la penisola diffondendo la memoria musicale storica di Rino Gaetano, condividendo momenti indimenticabili con i tantissimi fan che lo amano e ascoltano, ma soprattutto con quanti non lo conoscono ancora, cantando le sue canzoni piene di ironia, ideali e parole sulle quali riflettere e scuotere le nostre coscienze. A 39 anni dalla prematura scomparsa del cantautore, l’ edizione speciale #RinoGaetanoDay2020, ricca di contenuti speciali e di repertorio, accompagnerà gli amici e i fan di Rino Gaetano in un viaggio multimediale volto ad omaggiare la breve ma intensa carriera artistica di un personaggio ormai entrato nel mito.

RINO GAETANO DAY, nelle passate nove edizioni, ha ospitato diversi enti benefici per supportare il loro impegno sociale e solidale (tra gli altri, REGIONE EMILIA colpita dal terremoto, EPAC ONLUS, PETER PAN ONLUS, AISM, EMERGENCY, C.A.E.R. ONLUS PROTEZIONE CIVILE, ANVOLT ROMA). La manifestazione musicale ha da sempre coinvolto giovani esponenti della nuova scena cantautorale, accanto ad artisti più noti quali Sergio Cammariere, Simone Cristicchi, Claudio Santamaria, Mogol, Gianluca Grignani, Giorgio Panariello, Ferzan Ozpetek, Francesco Di Giacomo, Marco Ligabue, Pino Insegno, Mauro Casciari, Pierdavide Carone, Massimo Di Cataldo, Diana Tejera, Arturo Stalteri, Marco Baldini, Pilar Abella, Dino Giarrusso, Zibba, Babalot, Beppe Voltarelli, Tetês de Bois, Andrea Rivera, Luzzato Fegiz e Daniele Luchetti.

#RINOGAETANODAY2020 – 2 GIUGNO 2020

PAGINA FACEBOOK RINO GAETANO BAND

24H DI PUBBLICAZIONE DI CONTENUTI EXTRA