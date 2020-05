ROMA, ASSOTUTELA: “PIAZZALE EST TIBURTINA NEL DEGRADO. INTERVENIRE” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Condividiamo e rilanciamo il monito lanciato in queste ore dal comitato dei cittadini della stazione Tiburtina che denuncia lo stato di degrado e la condizione di abbandono del piazzale Est della stazione Tiburtina: uno spazio che richiede l’attenzione delle istituzioni e necessita di un controllo e di un monitoraggio costante, visto e considerato che l’area è spesso dimora di fortuna di senza fissa dimora. E’ quanto mai chiaro e improcrastinabile che la sindaca Virginia Raggi e Ferrovie dello Stato riprendano in mano la situazione e ristabiliscano tutta una serie di interventi che ridiano decoro urbano e sicurezza complessiva al piazzale Est della stazione Tiburtina. Dunque, il Campidoglio non rimanga indifferente”.

Così, in una nota, l’associazione Assotutela.