Pomezia, convocazione consiglio comunale - L'Eco Del Litorale | Notizie online

E’ convocato il Consiglio Comunale in videoconferenza, in prima convocazione e in seduta ordinaria, per il giorno VENERDI 29 MAGGIOORE 16.00 per la trattazione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno:

APPROVAZIONE DELLA ADESIONE DEL COMUNE DI POMEZIA ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE CHE MODIFICA LO SCHEMA, GIÀ APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 16 DEL 14/05/2018, TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE E I COMUNI DI ROMA CAPITALE, FIUMICINO, POMEZIA, MONTEROTONDO, TIVOLI E ANGUILLARA SABAZIA RELATIVO AL PROGETTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE AMMESSO A FINANZIAMENTO SUL BANDO DELLE PERIFERIE, DI CUI AL D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE, PER L’ATTUAZIONE DEL P.U.A. – PIANO DI UTILIZZAZIONE AZIENDALE – AI SENSI DEGLI ARTT. 57 E 76 DI CUI ALLA LR N. 38/1999. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021, E.F. 2020 IN CORSO DI FORMAZIONE – RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 30/03/2020 ADOTTATA AI SENSI DEL PUNTO 8.4 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALLEGATO 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021, E.F. 2020 IN CORSO DI FORMAZIONE – RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 76 DEL 01/04/2020 ADOTTATA AI SENSI DEL PUNTO 8.4 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALLEGATO 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021, E.F. 2020 IN CORSO DI FORMAZIONE – RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 90 DEL 05/05/2020 ADOTTATA AI SENSI DEL PUNTO 8.4 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALLEGATO 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021, E.F. 2020 IN CORSO DI FORMAZIONE – RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 93 DEL 08/05/2020 ADOTTATA AI SENSI DEL PUNTO 8.4 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALLEGATO 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011.Il Consiglio comunale sarà trasmesso in streaming per permettere alla cittadinanza di assistere ai lavori.