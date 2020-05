NETTUNO, GIOVEDI' TORNA IL MERCATO SETTIMANALE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

NETTUNO, GIOVEDI’ TORNA IL MERCATO SETTIMANALE IN VIA LA MALFA. ALL’INGRESSO POSTAZIONI DI CROCE ROSSA E COCCINELLA SRL. PREVISTO PERCORSO PEDONALE PER GLI AVVENTORI

Sarà obbligatorio l’uso di mascherina per operatori e clienti e l’uso di guanti monouso e7o gel igienizzante per l’acquisto di beni alimentari e bevande. Allargato di un metro lo spazio centrale tra i banchi per consentire la creazione di due corsie a senso unico, una in direzione di via Scipione Borghese e una in direzione di Piazzale Kennedy. E’ fissato a tre il numero di operatori che potranno essere presenti in ogni banco. I varchi tra un banco e l’altro saranno chiusi per impedire il passaggio di cittadini. Ogni operatore avrà cura di indicare il percorso della corsia mercatale con apposita segnaletica sul banco. Gli ingressi saranno contingentanti e agli avventori sarà controllata la temperatura corporea attraverso l’utilizzo di termoscanner, uno dei quali donato personalmente dall’assessore Roda agli agenti della Polizia Locale.

