Anteprima Festival 2020, l’Estate di Pomezia parte sul web: dal 28 maggio al 28 giugno teatro, musica, cinema e museo in un click - L'Eco Del Litorale | Notizie online

L’Estate 2020 di Pomezia parte sul web. Un mese di spettacoli teatrali, visite museali, cinema e musica comodamente a casa. Prosegue il progetto culturale virtuale del Comune che ha risposto al lockdown e all’emergenza Coronavirus con lo slogan #laculturanonsiferma, accompagnando grandi e piccoli con appuntamenti on line per mantenere viva la cultura in Città.

“Siamo lieti di presentare un programma come anteprima dell’estate vera e propria – spiega la vice Sindaco Simona Morcellini – E’ stato possibile realizzarlo grazie alla generosità e all’entusiasmo del tessuto culturale e artistico cittadino che ha risposto in maniera positiva a questa ‘nuova normalità’, che almeno per ora ci impedisce i grandi eventi che avevamo messo a punto per questa estate. Pomezia non si è mai fermata: per luglio e agosto stiamo lavorando alla riprogrammazione degli eventi cittadini, nel rispetto delle nuove norme di sicurezza, consapevoli che i cittadini, i turisti e le realtà produttive meritino una stagione di rivitalizzazione”.

Gli appuntamenti dal 28 maggio al 28 giugno, programmati dal giovedì alla domenica, saranno disponibili sul canale You Tube del Comune di Pomezia: https://www.youtube.com/comunedipomezia

“Voglio ringraziare il vice Sindaco e l’Ufficio Cultura per aver ripensato la cultura e gli eventi cittadini fin da subito – conclude il Sindaco Adriano Zuccalà – Un grazie speciale a tutte le associazioni e agli artisti che hanno contribuito in maniera totalmente gratuita al progetto #laculturanonsiferma e #anteprimaestate2020”.

Si ringraziano: Ass. Cinemadamare, Ass. Parterre Officine Sociali, Compagnia dell’Arca, Ass. Piccolo Palcoscenico, Ass. Il Cassetto nel sogno, Associazione Filarmonica “Città di Ardea”, Ass. TEMA Hesperia, VJP Club, Ass. Studio Sinfonica, Ass. Culturale Attori per caso, Ass. Culturale La Bottega Teatrale, Ass. Culturale Per Ananke