Situazione stabile a Pomezia negli ultimi giorni: non si registra nessun nuovo caso positivo al Covid 19. Attualmente rimangono 14 i cittadini positivi, di cui 5 ricoverati presso strutture sanitarie e 9 in isolamento domiciliare. 20 le persone in osservazione, 4 concittadini deceduti.

“Continuiamo a monitorare la situazione in Città – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – Dobbiamo rimanere vigili e rispettare le regole per garantire a tutti una ripartenza in piena sicurezza”.