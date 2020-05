Camera di Commercio e ASL di Latina al fianco delle imprese - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Continua la sinergia tra la Camera di Commercio e la ASL di Latina dopo la sottoscrizione del protocollo d’intesa per la fornitura della piattaforma telematica per la gestione del SUAP, lo Sportello unico per le attività produttive.

Ora per agevolare le imprese del territorio provinciale nel periodo emergenziale, nella valutazione delle misure relative al contenimento del Covid-19, la Camera di Commercio ha previsto un inoltro massivo via pec per informare gli imprenditori sull’attivazione di una piattaforma dedicata dall’Azienda Sanitaria Locale per facilitare l’assolvimento dei compiti da parte degli imprenditori stessi, agevolando e rendendo omogenee le attività di monitoraggio e controllo. All’interno della piattaforma è stato inserito un questionario di autovalutazione sul rischio Covid, formulato su indicazioni della Regione Lazio, per accedere alle relative schede l’imprenditore dovrà collegarsi al sito web della ASL di Latina http://segnalazioni.sincon.it/

Contestualmente all’invio massivo delle pec la Camera di Commercio ha tenuto ad informare le imprese della possibilità di poter estrarre direttamente e gratuitamente i documenti inerenti la propria impresa (visure, atti, bilanci, ecc.) attraverso il cassetto digitale dell’imprenditore (https://impresa.italia.it) utilizzando per l’accesso lo SPID o la CNS – firma digitale.

Nel periodo emergenziale il servizio di rilascio dei dispositivi di firma digitale avverrà presso la sede di via Umberto I, esclusivamente previo appuntamento da richiedere all’indirizzo infocns.latina@lt.camcom.it o richiedendo il DNA wireless, che è un nuovo dispositivo digitale utilizzabile sia in modalità senza fili con smartphone e tablet, sia su pc attraverso la porta USB senza la necessità di dover installare alcun software, per informazioni è possibile contattare gli uffici all’indirizzo info.remoto@lt.camcom.it