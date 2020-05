Online, sul sito comunale, l'Avviso Pubblico per la concessione temporanea all'apertura dei Centri Estivi per i minori - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Online, sul sito comunale, l’Avviso Pubblico per la concessione temporanea all’apertura dei Centri Estivi per i minori. L’Assessore Velia Fontana: “Gli Uffici, viste le prescrizioni Covid-19, sono a disposizione per dare il massimo supporto”

E’ stato pubblicato, sul sito internet comunale del Comune di Anzio, l’avviso pubblico per la concessione amministrativa temporanea all’apertura dei Centri Estivi, per minori e per bambini con disabilità tra i 3 ed i 17 anni, secondo le linee guida, per fronteggiare l’emergenza Covid-19, istituite dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

L’istanza verrà presa in carico unicamente se, al momento della presentazione, sarà corredata da tutta la documentazione amministrativa necessaria. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica “centriestivi@comune.anzio.roma.it”.

“Gli uffici alle politiche sociali, viste le complesse prescrizioni Covid-19, – afferma l’Assessore Velia Fontana – sono a completa disposizione per dare il massimo supporto rispetto all’Avviso, in modo da consentire agli Operatori di presentare le istanze per un servizio molto atteso da tante famiglie del nostro territorio. L’importante servizio consentirà ai bambini, rimasti a casa per molto tempo, di vivere la stagione estiva in sicurezza, con attività sociali ed educative, a contatto con la natura ed in riva al nostro mare, premiato con la Bandiera Blu e la Bandiera Verde “.

L’Avviso e il modulo della domanda possono essere scaricati dal sito comunale www.comune.anzio.roma.it

https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/index.php?id_sezione=876&id_cat=0

Per qualsiasi informazione sarà inoltre possibile contattare, gli uffici al numero 06- 98499409/475. E-mail: centriestivi@comune.anzio.roma.it