ISTITUZIONI E VIP PER “LE ECCELLENZE ITALIANE” DI ASSOTUTELA 2019/20. TUTTO PRONTO PER L’EDIZIONE N 7 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

C’è grandissima attesa per il “Premio Assotutela 2019/20 per le Eccellenze Italiane”, giunto quest’anno alla sua settima edizione. L’iniziativa, fortemente voluta e organizzata dal presidente Michel Emi Maritato, acquista un valore ancora più forte e significativo alla luce della emergenza che stiamo vivendo e di un paese che ha estremo bisogno di rilancio e sostegno. Anche quest’anno, infatti, numerose autorità, tra amministratori, tecnici, intellettuali, magistrati, esponenti del mondo istituzionale, sportivo, sanitario, sociale e culturale, verranno premiati da Assotutela per il loro competente e professionale contributo al Sistema Paese. ‪“Siamo felici e onorati di attribuire un riconoscimento a tutti quei personaggi che si sono contraddistinti, per meriti e competenze, nel mondo della ricerca, della sanità, dello sviluppo, della cultura, del sociale, dell’economia, della politica e della beneficenza, al fine di portare avanti lo sviluppo e il rilancio della nostra nazione – sottolinea il presidente di Assotutela -. Un paese, l’Italia, che sta attraversando una crisi profonda ma che è composta da tante persone che credono nel sogno e nella opportunità di cambiare l’Italia e farla ritornare allo splendore di un tempo. Per riuscirci, servono una classe dirigente ed esponenti culturali, come quelli che Assotutela anche quest’anno avrà il grande onore di premiare”