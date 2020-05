Bosco del Sasseto e musei civici dal 23 maggio RIAPRONO PARCHI E MUSEI ... NOI SIAMO PRONTI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

IL BOSCO DELLE FATE

Bosco del Sasseto – Torre Alfina

Tutti i weekend

PER RICOMINCIARE A SOGNARE

Luogo ideale e soprattutto reale, per sperimentare l’invidiabile capacità degli alberi di convivere in assoluta armonia e sinergia.

Prenota la tua visita guidata

Una passeggiata di pochi chilometri tra alberi animati e racconti. Due ore da trascorrere in uno scenario di pietre e rocce coperte di muschio e felci, alberi maestosi e tronchi contorti, che rendono il passaggio avventuroso ma non adatto a chi ha difficoltà motorie.

dettagli per le visite

quando: sabato e domenica

primo turno: 10.30 – 12.30

secondo turno: 15.00 – 17.00

biglietti: € 6

visite solo su prenotazione

apertura biglietteria: mezz’ora prima di ogni turno

dove siamo:

Piazzale Sant’Angelo Torre Alfina (VT)

IL MUSEO NATURALISTICO DEL FIORE

Casale Giardino (Torre Alfina)

LOCATION

a due passi da Roma

UN MUSEO IMMERSO NEL BOSCO

Venite a scoprire il mondo dei fiori e delle mille relazioni che queste colorate entità intrecciano con il resto del mondo vivente, di cui anche noi facciamo parte.

Scoperte inaspettate

Il Museo è nuovamente visitabile tutti i weekend, troverete approfondimenti per grandi e piccini. Per facilitare i servizi di visita è necessaria la prenotazione entro il giorno precedente

dettagli per le visite

quando: sabato e domenica

orario : 10.00-13.00 15.00-19.00

costi biglietti:

biglietto ordinario €3, sconti per bambini

dove siamo:

Casale Giardino Torre Alfina (VT)

IL MUSEO DELLA CITTA’ CIVICO E DIOCESANO

Palazzo Vescovile – Acquapendente

LOCATION

all’interno del borgo

UN MUSEO RICCO DI STORIA

Riscoprire la storia e la tradizione attraverso i suoi capolavori, testimonianza di un passato fulgido e ricco di grandi interpreti.

Le tre sedi visitabili

Il Palazzo Vescovile riapre le porte al pubblico. Sarà visitabile dal mercoledì alla domenica, prenotandosi entro il giorno precedente. Mentre la Pinacoteca di San Francesco e la Torre Julia de Jacopo sono disponili all’apertura su richiesta.

dettagli per le visite

quando: dal mercoledì alla domenica

orario: 10.00-13.00/15:00-18:00

costi biglietti:

biglietto ordinario €3, su richiesta biglietto cumulativo per le tre sedi

dove siamo:

Via Roma 85 Acquapendente (VT)

Informazioni e prenotazioni

L’Ape Regina Soc Coop. – Acquapendente (VT)

(+39) 0763-730065 – whatsapp (+39)388-8568841 eventi@laperegina.it – www.laperegina.it