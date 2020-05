A Tivoli riapre le porte Parco Villa Gregoriana, la straordinaria oasi naturale ai piedi - L'Eco Del Litorale | Notizie online

A Tivoli riapre le porte Parco Villa Gregoriana, la straordinaria oasi naturale ai piedi dell’acropoli romana a circa 30 km da Roma, autentico gioiello di storia e architettura concesso in comodato al FAI nel 2002 dallo Stato. Rinomata meta dei Grand Tour ottocenteschi, per via della sua sublime e rigogliosa estetica romantica fu luogo amato da Goethe e ritratto da innumerevoli artisti. Nel 1832 papa Gregorio XVI promosse qui una grandiosa opera di ingegneria idraulica che diede vita a una cascata da 120 metri di salto, la Cascata Grande, seconda in Italia dopo le Marmore. Compiuta l’opera, il Papa creò il Parco che porta il suo nome, un posto oggi più che mai unico per perdersi tra boschi, sentieri e grotte naturali.

A partire da venerdì, dalle ore 10 alle 19, sarà possibile prenotare la propria visita per immergersi nella natura, godere con tutti i sensi delle settantaquattro specie arboree presenti e viaggiare nel tempo scoprendo reperti storici di diversi generi ed epoche.

Per scoprire caratteristiche, segreti e curiosità di Parco Villa Gregoriana e del territorio in cui si trova verrà offerta una preziosa opportunità: con la ricevuta di acquisto del biglietto i visitatori riceveranno via mail l’accesso ad un sito web dedicato ai contenuti di accompagnamento alla visita. Potranno così consultare già da casa, oppure durante la visita e lungo il percorso (anche tramite QR code in biglietteria), tanti e diversi materiali di introduzione, spiegazione e approfondimento: dalle schede descrittive di luoghi e oggetti, a vere e proprie visite guidate con guide d’eccezione, da ascoltare in podcast (ricordarsi gli auricolari!); da brevi racconti video a suggerimenti di itinerari a piedi o in bici nei dintorni del Bene FAI, per prolungare la visita e magari organizzare un’intera giornata all’aria aperta.

MODALITÀ DI VISITA IN SICUREZZA

Per consentire al pubblico di visitare i Beni nella massima sicurezza, il FAI si è preoccupato di garantire il pieno rispetto dei principi definiti dal Governo a partire dal mantenimento della distanza sociale. In tutti i Beni la visita sarà contingentata per numero di visitatori e, ove possibile, organizzata a “senso unico” per evitare eventuali incroci. Alcuni percorsi saranno chiusi al pubblico per evitare assembramenti, mentre in diverse tappe del parco sarà obbligatorio indossare la mascherina. Saranno inoltre a disposizione dispenser con gel igienizzante sia in biglietteria che nei punti critici lungo il percorso.

Il giorno precedente la visita, i partecipanti riceveranno una mail con le indicazioni sulle modalità di accesso e un link da cui scaricare i materiali di supporto, che non saranno più distribuiti in formato cartaceo. In alternativa, i materiali saranno accessibili su supporti digitali grazie a un QR Code scaricabile direttamente in biglietteria.

L’accesso alla biglietteria, al bookshop e ai locali di servizio sarà permesso a un visitatore o a un nucleo famigliare alla volta; nei negozi FAI i clienti dovranno indossare, oltre alla mascherina, anche i guanti. Si invita inoltre a effettuare gli acquisti con carte di credito e bancomat, per ridurre lo scambio di carta tra personale e visitatori.

Tutte le postazioni di lavoro e le aree comuni saranno sottoposte a igienizzazione costante e proporzionata all’utilizzo. Sarà garantito un adeguato ricambio di aria nei locali tramite ventilazione naturale o grazie a impianti regolarmente sanificati.

Giorni e orari: A partire da venerdì 22 maggio 2020. Nel mese di maggio, dal lunedì al giovedì, ore 14 – 19; dal venerdì alla domenica, ore 10 – 19

Visite: in autonomia solo su prenotazione; all’ingresso sarà accettata la presentazione del voucher sul dispositivo elettronico. L’accesso alla biglietteria sarà consentito a una persona (o famiglia) alla volta; si prega di rispettare la fila mantenendo le distanze di sicurezza di almeno 1,5 metri. L’accesso è vietato a chi abbia una temperatura corporea superiore a 37.5°.

Ingressi per visita: Intero € 8; Ridotto (6-18 anni) € 3; Studenti fino a 25 anni € 5; Residenti Comune di Tivoli € 2,5; Famiglia (2 interi + 2 ridotti) € 19;

Per prenotazioni e informazioni:

La prenotazione online è obbligatoria; per effettuarla accedere al sito www.ibenidelfai.it

Per ulteriori informazioni faigregoriana@fondoambiente.it; tel. 0774 332650

Si raccomanda di consultare il sito www.fondoambiente.it

per verificare eventuali variazioni di orari, percorso o modalità di accesso

Parco Villa Gregoriana è un Bene in concessione dall’Agenzia del Demanio.

Con il Patrocinio e il sostegno del Comune di Tivoli.

La riapertura e il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2020” sono resi possibili grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI, al prezioso contributo di NESPRESSO, nuovo importante sostenitore del progetto, e di PIRELLI che conferma per l’ottavo anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione. Grazie a Golia Herbs che rinnova nel 2020 il suo sostegno al FAI.

