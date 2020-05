Nella data di ieri si registrano due guarigioni dal Covid 19. Si tratta di due donne rispettivamente di 80 e 58 anni. I guariti in tutto dall’inizio della pandemia salgono a trentasei. Oggi non si registrano nuovi casi di Coronavirus in città. Gli attualmente positivi scendono a sedici, otto ospedalizzati, sette in isolamento domiciliare e uno ricoverato presso la clinica Villa dei Pini di Anzio.

Città di Nettuno