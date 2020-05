RinasciAnzio: da mercoledì 20 maggio, in totale sicurezza, riapriranno i tre mercati settimanali - L'Eco Del Litorale | Notizie online

#RinasciAnzio: da mercoledì 20 maggio, in totale sicurezza, riapriranno i tre mercati settimanali di Anzio (Lavinio Mare, Anzio Due ed Anzio Colonia)

Da mercoledì 20 maggio, in totale sicurezza, in base alle disposizioni impartite dal Sindaco, Candido De Angelis, riapriranno i tre mercati settimanali di Anzio (Lavinio Mare, Anzio Due ed Anzio Colonia). Sabato scorso, infatti, ha avuto esito positivo il sopralluogo del Comandante della Polizia Locale, Antonio Arancio, dell’Assessore alle attività produttive, Valentina Salsedo e dei dipendenti comunali degli uffici al commercio ed ai tributi.

“Ovviamente – afferma l’Assessore Valentina Salsedo – ci sarà l’obbligo delle mascherine, delle distanze da rispettare, dell’ingresso contingentato e di un nuovo percorso guidato all’interno dei vari mercati. Ogni banco dovrà essere munito di guanti monouso e di prodotti igienizzanti. I capi d’abbigliamento, in questo primo step della riapertura dei mercati, non potranno essere provati sul posto. Nelle prossime ore, – conclude l’Assessore Salsedo – l’Amministrazione Comunale invierà, alle rappresentanze sindacali delle varie categorie, le linee guida per lo svolgimento, in sicurezza, dei tre mercati settimanali di Anzio”.

La Polizia Locale del Comune di Anzio, insieme all’Associazione dei Carabinieri in congedo Martiri di Nssiriya, vigilerà sul rispetto delle direttive e sul contingentamento delle persone.