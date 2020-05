Regione Lazio, Ognibene: «Sostegno economico ai comuni lacuali per sviluppo turismo» - L'Eco Del Litorale | Notizie online

«Un’azione concreta per valorizzare e dare forza, in un momento così delicato, ad uno dei patrimoni e ricchezze della nostra regione» questo il commento di Daniele Ognibene, Capogruppo LeU al Consiglio Regionale del Lazio, in merito all’aiuto da 1,5 milioni di euro destinato ai comuni lacuali della regione per sostenere il turismo balneare dei laghi.

«Dopo l’attenzione posta per le riaperture degli stabilimenti balneari situati sul litorale laziale, la Regione –ricorda Ognibene – non si è certo dimenticata dei comuni lacuali. I laghi, infatti, sono una delle maggiori eccellenze turistiche e ambientali del Lazio e per questo vanno aiutati e valorizzati. Così come il mare, infatti, sono una risorsa, anche economica, basilare per il nostro territorio».

«La Giunta Zingaretti – conclude Ognibene – si sta adoperando, sin dall’inizio dell’emergenza coronavirus, per affrontare al meglio le tantissime emergenze, non lasciando soli i comparti del turismo. Da oggi anche i comuni del Lazio che affacciano sui laghi, potranno pensare con più ottimismo alla ripresa. Aiutare il settore turistico a ripartire è fondamentale per il rafforzamento delle attività economiche dalla Regione Lazio».

La ripartizione dei fondi prevede che il 30% del contributo sia in base alla popolazione residente nei singoli comuni. Il restante 70% sarà distribuito in proporzione all’estensione lineare complessiva degli arenili destinati alla balneazione facendo riferimento al 2019, di ciascun comune.